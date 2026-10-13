Ярослав Колесник став першим заступником секретаря РНБО

У вівторок, 13 жовтня, Володимир Зеленський призначив 43-річного начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Ярослава Колесника першим заступником секретаря РНБО. Про це свідчить указ №1039/2026, опублікований на сайті Офісу Президента.

«Призначити Колесника Ярослава Васильовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі президента.

Більше про Ярослава Колесника

Ярослав Колесник народився 26 серпня 1983 року в селі Денихівка Київської області. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, після чого працював у підрозділах карного розшуку Київської області та Києва. У 2019 році очолив управління карного розшуку поліції Київщини, а у 2020 році став заступником начальника обласного управління поліції та начальником кримінальної поліції. У 2021 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право», а в лютому того ж року його призначили керівником Нацполіції Закарпаття.

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У 2022 році Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Ярославу Колеснику спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Кадрові зміни в РНБО

12 липня 2026 року Володимир Зеленський звільнив Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки, що призвело до відставки всього уряду. Тоді ж стало відомо, що в новому Кабміні Михайло Федоров не збереже посаду міністра оборони.

15 липня стало відомо, що Володимир Зеленський має намір висунути кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. На той час він обіймав посаду міністра внутрішніх справ і стикався з критикою через теракт у Голосіївському районі Києва. Уже 16 липня Верховна Рада затвердила склад нового уряду, який очолив Сергій Корецький. Ігор Клименко не увійшов до нового Кабміну: його на посаді міністра внутрішніх справ замінив Іван Вигівський, який до призначення був начальником Нацполіції України.

17 липня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО, яку до цього обіймав Рустем Умєров. 24 липня президент повідомив, що Рустем Умєров продовжить роботу в РНБО й відповідатиме за зовнішній напрям, тоді як Клименко зосередиться на внутрішніх питаннях.