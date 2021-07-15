Жаїр Болсонару потрапив до лікарні

Президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні через постійну гикавку. Про це 15 липня пише Associated Press.

Представники президента розповіли, що 66-річного Болсонару доправили у госпіталь Збройних сил в столиці Бразилії. Відзначається, що президент отримає клінічне лікування, без проведення операції.

В останні тижні Болсонару кілька разів публічно скаржився, що страждає через гикавку. Через це він не зміг завершити кілька своїх виступів. Президент Бразилії припустив, що причиною можуть бути ліки, прописані після стоматологічної операції.

Хоча хронічна гикавка зазвичай є проявом непрохідності кишечника, що може потребувати хірургічного втручання. У деяких випадках може знадобитися видалення частини кишечника.

У 2018 році на Болсонару напали і вдарили ножем. Ножове поранення спричинило пошкодження кишечника і серйозну внутрішню кровотечу, і з тих пір президент переніс кілька операцій