У крові підозрюваної виявили понад 2 проміле алкоголю

Правоохоронці оголосили підозру 23-річній жительці Тисменицької громади, яка викрала фургон з парковки медзакладу та врізалася на ньому в дерево. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 28 жовтня, інцидент стався о 18:30 за два дні до цього у Франківську. Прикарпатку доставили «швидкою» в обласну лікарню після конфлікту з чоловіком. Через деякий час вона залишила будівлю медзакладу та на парковці помітила незамкнений мікроавтобус Mercedes-Benz 311 CDI з ключами у замку запалювання.

«Скориставшись відсутністю власника, вона сіла за кермо та поїхала в напрямку вулиці Федьковича. Проте під час виїзду з території лікарні не впоралася із керуванням, з’їхала з дороги та врізалася в дерево», – розповіли у прокуратурі.

У прикарпатки виявили 2,03 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму. На порушницю склали протоколи за ст. 130, ст. 124 КУпАП (керування у стані сп’яніння та порушення ПДР, що спричинило ДТП) і затримали. За незаконне заволодіння автомобілем (ч. 2 ст. 289 КК України) їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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