Із серпня прикордонники Львівщини посилено перевіряють сертифікати про вакцинацію у подорожуючих. Фальшиві сертифікати трапляються щодня. За три місяці виявили вже понад 200 фіктивних документів про вакцинацію.

За останні вихідні поліцейські Львівщини відкрили вісім кримінальних проваджень за підробку сертифікатів про вакцинацію. Здебільшого людей із такими фальшивими документами виявляють на кордоні. Загалом таких вже зафіксували 205.

Дійсність ковід-сертифікатів прикордонники перевіряють за допомогою спеціальної програми SafeBorder. Іноді, щоби виявити людину з підробленим документом, прикордонникам вистачає лише розмови. Бо на запитання: «Де вакцинувалися і коли?» – відповісти можуть не всі.

Пан Василь проходить прикордонний контроль у пункті пропуску «Рава-Руська». Чоловік повертається до України з Польщі. Крім паспорта дає на перевірку ще й сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

«Четвертого вересня в мене була друга вакцина. Вирішив вакцинуватися, бо переживаю за своє здоров'я. Так у житі здоровим був, дякувати, а тепер буду ще впевненіший. Я думаю, що то правильно. Якби так всі щепилися, не боялися, ми би були всі здоровіші набагато», – каже пан Василь.

В'їзд в Україну дозволяють лише за наявності паперового або електронного сертифіката про вакцинацію. Достовірність цих документів перевіряють за допомогою спеціальної програми SafeBorder. Вона автоматично оновлюється. Туди внесені сертифікати всіх країн Європейського Союзу. Підійде також й довідка про перенесену хворобу, але не давніше, ніж за півроку. Іноземці обов'язково повинні мати повний курс вакцинації й страхування. Не стосуються ці вимоги тих, хто їде транзитом.

«Скануємо QR-код і бачимо, що сертифікат є дійсний. Що вакцина зроблена 20 серпня цього року. Якщо сертифікат недійсний, то вона світиться червоним і написано «недійсний». Тоді ми перевіряємо і доповідаємо в чому справа. У паперових сертифікатах перевіряємо печатки закладу, чи такий заклад дійсно поставив такі печатки і печатку лікаря», – розповідає інспекторка прикордонної служби відділення «Рава-Руська» Галина Зінчин.

Ті ж, хто ще не вакцинувалися проти коронавірусу, й не хворіли на ковід нещодавно, при перетині кордону повинні обов'язково встановити додаток «Дій вдома».

«Особа вносить свої дані. Ми звіряємо, там є кнопочка «Прикордонник перевірив». Тоді додаток уже є активний і ми вносимо в базу даних, відзначаємо, що додаток є встановлений, особа може собі прямувати в місце призначення», – пояснила інспекторка Галина Зінчин.

Упродовж трьох діб потрібно зробити ПЛР-тест чи перевірку на антиген. Якщо ж ні, доведеться на два тижні піти на самоізоляцію.

До слова, перетинати кордон інших країн із сертифікатом про щеплення можна лише за 14 днів після отримання другої дози. Через те, що Ярослав та Назарій не знали про це, їх завернули польські прикордонники. Тож вони змушені повернутися назад до України.

«Вони би нас впустили, але потрібно би було карантин відбути. І ми повернулися. До суботи ще посидимо і далі нормально в'їжджаємо. 28 числа ми щеплення робили, а сьогодні тільки 9. Це означає, що ще 14 днів немає. На 15 можна в'їжджати», – розповідають Ярослав та Назарій.

Дуже часто люди з підробленими сертифікатами самі ж себе і видають.

«Спочатку виявляли під час опитування людей. Багато людей, які отримали сертифікати незаконним шляхом, не розуміли, хто їхній сімейний лікар, навіть не знали, в якому медичному закладі вони проводили щеплення. Не розуміли, скільки часу має бути між першою і другою дозою. Також проводили роботу з сімейними лікарями, адже є багато таких ковід-сертифікатів, де такого сімейного лікаря не існує. Тоді ми інформуємо працівників поліції про вчинення правопорушення», – пояснив начальник відділу інспекторів прикордонної служби ПП «Рава-Руська» Анатолій Сарахман.

Загалом у пунктах пропуску Львівщини вже виявили 205 фальшивих ковід-сертифікатів про вакцинацію.

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