У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі та оголошуватимуть про повітряну небезпеку

Через відсутність електропостачання у Львові система оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі та оголошуватимуть повідомлення з гучномовців.

«Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями», – повідомив у понеділок, 10 жовтня, міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

За даними міського голови, через ракетні обстріли станом на 16:30 більша частина міста залишається без електроенергії. Відповідно не працює частина вуличного освітлення. Тому мер попросив мешканців постаратися добратися додому до того, як стемніє. А також подбати про те, щоб вдома був запас їжі та води.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масовані ракетні атаки по енергетичних об’єктах в різних областях України. Зокрема, у Львові без світла залишилося 90% міста.