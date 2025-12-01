2 грудня на Львівщині буде сильний туман

Перший тиждень грудня буде зовсім не зимовим. Синоптики прогнозують теплу безвітряну погоду. Якими будуть 1-6 грудня у Львові та області, розповіли на сторінці Львівського регіонального центру гідрометеорології.

«Погоду визначатиме розмите поле підвищеного атмосферного тиску. Характер погоди істотно не зміниться майже до кінця тижня: хмарно, туман та мряка, вітер південно-східного напрямку. Температура вночі 0-5 тепла, місцями ймовірні зниження до 2 морозу. Вдень на загал 3-9 тепла. Наприкінці тижня чекаємо, що дещо "розпогодиться"», – розповіли у Центрі.

Прогноз погоди у Львові та області на 1-6 грудня (графіка Львівського гідрометцентру)

У Львові та області на вечір 1 грудня, вночі та в першій половині 2 грудня синоптики прогнозують туман видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Упродовж тижня погода буде хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 2-5 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла. У Львові: температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.