Угорська медіагрупа Indamedia купила таблоїд Blikk

Медіагрупа Indamedia, 50% акцій якої належать проурядовому бізнесмену Міклошу Васілі, купила у швейцарської медіагрупи найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk. Про це у п’ятницю, 31 жовтня, повідомило агентство Reuters.

Угоду підписали за кілька місяців до парламентських виборів, які відбудуться у квітні 2026 року.

«Завдяки угоді з Ringier Hungary група отримує успішну медіакомпанію, розміром схожу на Indamedia, з сильними ринковими позиціями та успішними брендами, які відіграють визначальну роль в угорському медіапросторі», – заявив співвласник та генеральний директор Indamedia Габор Зіглер.

Зіглер володіє 50% Indamedia, а інша половина належить бізнесмену Васілі. Останній є головою і генеральним директором проурядового приватного каналу TV2, який приєднався до однієї з цифрових платформ, створених прем’єр-міністром Віктором Орбаном під час активізації його політичної кампанії.

Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що ця угода є спробою Орбана закріпити свій контроль над угорськими ЗМІ.

«Орбан та його союзники так бояться програшу на виборах, що навіть не намагаються підтримувати видимість», – зазначив він.

Reuters відзначає, що за понад 15 років державні ЗМІ Угорщини перейшли під повний контроль уряду, а кілька приватних медіа були закриті або перейшли до власників, лояльних до уряду.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що представник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Андраш Ласло намагався отримати від американців дані для посилення репресій проти політичних опонентів перед виборами 2026 року.