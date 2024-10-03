Нові докази свідчать, що Трамп використовував Twitter для поширення пропаганди про фальсифікацію виборів

Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, який має докази злочинних намірів Дональда Трампа зірвати вибори у 2020 році. Про це 3 жовтня повідомило Assosiated Press.

Це найдокладніший звіт з доказами у справі проти колишнього президента США. При цьому прокурори наголошують, що схема Дональда Трампа щодо цього звинувачення була принципово приватною.

За доказами команди спеціального прокурора Джека Сміта, одразу після виборів, радники Трампа намагалися посіяти хаос у підрахунку голосів. Зокрема, вимагали від представників виборчої дільниці в Мічигані, де результати були на користь Джо Байдена, знайти причину, аби поставити підрахунок голосів під сумнів.

Також прокурори надали докази, які свідчать, що Трамп використовував Twitter для поширення пропаганди про фальсифікацію виборів. Саме у цій соцмережі він закликав прихильників поїхати до Вашингтона для сертифікації 6 січня 2021 року. Мова йде про випадок, коли його прихильники розгромили Капітолій. У той день на засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією, загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції.

«Трамп висловив нехтування безпекою тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, коли йому доповідали про ситуацію в Капітолії. При цьому він відкинув спроби переконати його в тому, що він програв вибори», – додають у повідомленні.

Судові справи проти Дональда Трампа

У травні 2023 року суд у США визнав колишнього президента-республіканця Дональда Трампа винним у справі про зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керрол.

У червні цього ж року йому висунули звинувачення за сімома пунктами, частина з яких стосується закону про шпигунство. Згодом Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт, у якому загалом Трампу висунули 37 пунктів обвинувачення.

Федеральне велике журі присяжних 1 серпня висунуло колишньому президенту звинувачення у справі щодо штурму Капітолія і його небажанням визнати поразку на президентських виборах 2020 року.