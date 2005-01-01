Пустомитівський суд оштрафував збитого автобусом велосипедиста за необережну їзду

Пустомитівський районний суд оштрафував велосипедиста, якого збив рейсовий автобус №113 (Львів-Яструбків) у смт Щирець. Велосипедист сплатить 340 грн штрафу за те, що раптово виїхав на дорогу і не мав світловідбивачів.

У постанові суду йдеться, що 9 січня о 18:20 на автодорозі Львів-Пустомити-Мединичі в смт. Щирець велосипедист виїжджав з тротуару на дорогу і не зумів уникнути зіткнення з автобусом.

«Рухаючись на велосипеді в темну пору доби без обладнаного ліхтаря та без світлоповертачів, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, відповідно не реагував на її зміну, перед початком зміни напрямку руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, внаслідок чого виїжджаючи з узбіччя на проїжджу частину дороги відбувся наїзд на нього автобуса «БАЗ А079» н.з. ВС0862АА, який використовується на маршруті №113», - йдеться у постанові суду.

Внаслідок зіткнення травмувався велосипедист. Йому інкримінували порушення одразу кількох пунктів правил дорожнього руху, зокрема створення небезпеки для руху та відсутність світлоповертальних елементів.

Під час судового засідання велосипедист визнав, що ДТП сталася з його провини. Пустомитівський суд оштрафував його на 340 гривень за те, що через скоєну ним ДТП пошкодились автобус і велосипед. Також з велосипедиста стягнули 352,4 грн судового збору.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про схожу ситуацію, коли Сихівський районний суд оштрафував пішохода, який раптово вибіг на дорогу перед автомобілем. Це й ж суд у лютому призначив аналогічне покарання збитій неподалік Дублян жінці, яка намагалася перейти трасу Київ-Чоп поза пішохідним переходом.