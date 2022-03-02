Путін погодив війну з Україною ще 18 січня
«Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте!»
Один із підрозділів Збройних сил України виявив планувальні документи російських окупантів із батальйонної тактичної групи 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили на сторінці ОТУ «Схід» у Facebook.
Серед отриманих документів – робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління та список особового складу.
«Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03», – йдеться у повідомленні.
Згідно з планом, підрозділ ворога повинен був висадитися з великого десантного корабля «Орськ» в районі Степанівки-1 (Запорізька область) та далі діяти з військовими частинами 58-ї армії Росії – 177 окремим полком морської піхоти Чорноморського флоту.
«Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя. Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги», – додали в повідомленні.
Нагадаємо, метадані відеозвернення президента РФ Володимира Путіна від 24 лютого, в якому він оголосив повномасштабний наступ на Україну, свідчать, що воно було записане ще 21 числа.
Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.