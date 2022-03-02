Військовий злочинець називає війну з Україною «спеціальною воєнною операцією»

Один із підрозділів Збройних сил України виявив планувальні документи російських окупантів із батальйонної тактичної групи 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили на сторінці ОТУ «Схід» у Facebook.

Серед отриманих документів – робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління та список особового складу.

«Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03», – йдеться у повідомленні.

Згідно з планом, підрозділ ворога повинен був висадитися з великого десантного корабля «Орськ» в районі Степанівки-1 (Запорізька область) та далі діяти з військовими частинами 58-ї армії Росії – 177 окремим полком морської піхоти Чорноморського флоту.

«Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя. Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги», – додали в повідомленні.

Нагадаємо, метадані відеозвернення президента РФ Володимира Путіна від 24 лютого, в якому він оголосив повномасштабний наступ на Україну, свідчать, що воно було записане ще 21 числа.

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