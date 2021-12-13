Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона не передала РФ закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу. Про це він сказав у фільмі «Росія. Найновіша історія», який вийшов на пропагандистському телеканалі «Росія 1», повідомив «Інтерфакс»

«У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила», – сказав Путін.

«У деяких країнах, де ми говорили про те, що ми виплатили борги за такі-то держави і нам належать їхні активи закордонні, нам говорили: “Це ваша проблема. Ви йдіть і домовляйтесь із цими республіками, щоб вони не претендували на ці активи”», – додав президент Росії.

Як зазначає «Українська правда», після розпаду СРСР, відповідно до Віденської конвенції, Росії припадав 61,34% його майна, Україні – 16,37%. Згодом Росія уклала з екс-республіками так звану «угоду про нульовий варіант», за яким вона взяла на себе увесь борг СРСР в обмін на всі його активи. Водночас угода з Україною не набула чинності, оскільки Верховна Рада двічі відмовилась її ратифікувати, вимагаючи від Росії точних даних про вартість майна СРСР на 1991 рік.

У березні 2014 року після революції Гідності в Україні тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що розподіл майна після виходу України зі складу СРСР був фактично не завершений, тож Україна підготує відповідні правові документи про висловлення претензії до РФ, яка незаконно залишила майно за собою. У серпні 2014 року Кабінет міністрів навіть створив комісію щодо захисту інтересів України в питанні повернення майна колишнього СРСР, яке належить Україні.

Російське міністерство закордонних справ тоді заявляло, що Москва залишає за собою право наполягати на негайній компенсації Україною 20 млрд доларів США у випадку, якщо Київ повертається до питання «нульового варіанту».