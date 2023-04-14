Чоловік штовхнув одне з декоративних пасхальних яєць, встановлених на бульварі Шевченка

У центрі Тернополя п'яний чоловік пошкодив декоративне пасхальне яйце, встановлене до Великодня. Коли на місце приїхала поліція, вандал поводився агресивно, тож його доправили до відділення поліції. На чоловіка склали два адмінпротоколи, які передбачають сумарно 200 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, повідомлення про інцидент надійшло ввечері у четвер, 13 квітня. Очевидці повідомили, що на бульварі Тараса Шевченка невідомий чоловік штовхнув декоративне пасхальне яйце, яке внаслідок падіння пошкодилось.

«Розшукали зловмисника працівники Тернопільського райуправління спільно з патрульними. Правопорушником виявився 41-річний житель Тернополя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та виражався нецензурною лексикою», – йдеться у повідомленні.

Після неодноразових зауважень поліцейські доправили його до райуправління, де на нього склали два адміністративних протоколи: за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

За хуліганство чоловікові загрожує максимум 119 грн штрафу, а за появу у п'яному стані – 85 грн штрафу.