Залізничний районний суд Львова оштрафував львів’янина за дрібне хуліганство. Чоловік у нетверезому стані ходив вулицею та погрожував перехожим іграшковим автоматом. Суд оштрафував чоловіка на 119 грн та зобов’язав сплатити 536 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився вранці 29 січня на вул. Городоцькій неподалік будинку №174. П’яний чоловік ходив по вулиці з автоматом, чіплявся до перехожих, агресивно поводився та лаявся.

На місце події викликали поліцію, яка встановила, що автомат був іграшковим. На чоловіка склали протокол про вчинення дрібного хуліганства. На розгляд справи у суді львів’янин не прийшов.

Справу розглядала суддя Ірина Мруць. Вона дослідила матеріали справи та визнала чоловіка винним у дрібному хуліганстві. Його оштрафували на 119 грн та зобов’язав сплатити 536 грн судового збору.