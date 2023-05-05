Аварія сталася пізно вночі, окрім водія Ford ніхто більше не постраждав

В ніч на п'ятницю, 5 травня, у Львові п'яний 24-річний водій перевищивши швидкість, не впорався з керуванням авто, виїхав на кільце і перекинувся. Водія госпіталізували у реанімацію, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько першої години ночі, на перехресті вулиць Зелена-Пасічна-Луганська у Львові, де організовано круговий рух. За даними поліції, водій автомобіля Ford Fusion, 24-річний львів’янин, не дотримався безпечної швидкості руху та виїхав на кільце, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП водій отримав травми та був госпіталізований у реанімацію. Поліція встановила, що чоловік керував маштиною у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією посвідчення водія.