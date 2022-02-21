За смертельну аварію з потонулим автомобілем чоловік отримав 5,5 років в`язниці

39-річний мешканець Хмельниччини отримав 5,5 років позбавлення волі після аварії, в якій затонув його автомобіль із пасажиром. Аварія трапилася у вересні 2021 року, коли чоловік напідпитку на автомобілі з лисими шинами на швидкості в’їхав у став. Тоді водієві вдалося вибратися, а один із пасажирів захлинувся у потонулому автомобілі, іншого пасажира врятував випадковий свідок події.

Аварія трапилася в селі Привороття Друге 11 вересня. Тоді водій автомобіля Ford Focus на швидкості з’їхав з дороги у ставок. На момент ДТП в машині сиділи троє людей - водій і двоє пасажирів. Після падіння авто у воду 39-річний Віктор Муляр вибрався із машини. Ще одного 38-річного пасажира витягли з потонулої автівки рибалки. А пасажир, який знаходився на задньому сидінні, не зумів вибратись і потонув. Його побачили лише тоді, коли водолази спустилися на дно водойми. Автомобіль же довелося піднімати за допомогою крану.

«Загиблий пасажир отримав легкі тілесні ушкодження - садна лобної ділянки голови, лівої вушної раковини, лівого плеча, лівого передпліччя, верхньої губи, а причиною його смерті стала механічна асфікція через утоплення в воді», – зазначено у матеріалах справи.

Як розповіли у прокуратурі області, в суді вдалося довести вину 39-річного жителя Дунаєвецького району за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило летальні наслідки). «Нетверезий чоловік, який був позбавлений права керувати транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння, вирішив сісти за кермо свого технічно несправного автомобіля. Перевищивши швидкість та не впоравшись з керуванням, він заїхав у водойму», – уточнили деталі у прокуратурі.

В підсумку Кам’янець-Подільський міськрайонний суд позбавив волі на 5,5 років винуватця аварії з позбавленням права керувати автомобілем на 7 років.