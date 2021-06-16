Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб розглянути звернення до Конгресу США з проханням про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Про це у Telegram повідомив народний депутат Олександр Качура.

«Швидше за все в п’ятницю буде позачергове пленарне засідання за проектом постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)», – йдеться у повідомленні Качури.

У відповідному документі зазначено, що Верховна Рада України звертається до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням про забезпечення надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

«Знаходження України у «"ірій зоні" міжнародної безпеки, порушення Російською Федерацією чинних безпекових міжнародних законодавчих актів загрожуватимуть кожному європейцеві, а, враховуючи ядерний шантаж керівництва РФ - і всьому світу. Така загроза залишатиметься до моменту встановлення нових правил, підсилених волею націй і урядів вільного світу», – зазначають автори звернення.

Автори нагадують, що кідповідно до Будапештського меморандуму Україна відмовилася від третього у світі за потужністю арсеналу ядерної зброї. Країни-підписанти меморандуму (Росія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки) взяли на себе зобов'язання поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

Звернення мотивується активізацією російської агресії стосовно України.

«Станом на сьогодні спостерігається погіршення безпекової ситуації на сході України шляхом нарощування військової присутності Росії біля кордонів України і в окупованому українському Криму, а також провокації Росії на окупованій частині сходу України.Верховна Рада України просить Конгрес Сполучених Штатів Америки надати Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)», –йдеться у зверненні.

Основний союзник поза НАТО – визначення уряду Сполучених Штатів Америки, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.

Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проєктах. Статус ОСП НАТО був законодавчо визначений у 1989. Наявність статусу не визначається входженням країн у ті чи інші військові блоки.