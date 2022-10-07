Верховна Рада прийняла в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок, за це рішення проголосувало 287 народних депутатів. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідно до положень закону жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком,беруться на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх бажанням.

У той же час в законі залишилась норма щодо військового обліку для медичних працівників.

Зокрема, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, з 1 жовтня українки, які мають справу з 14 визначеними наказом Міноборони спеціальностями, мали стати на обов'язковий військовий облік. Але 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що впродовж 2022 року Генеральний штаб ЗСУ розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку для жінок зрозумілим, прозорим та максимально зручним.