Адвоката мають допускати до підзахисного на будь-якій стадії розгляду кримінальної справи, а також виконання покарання

Верховна Рада ухвалила доопрацьований парламентським комітетом з питань правової політики закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги» (№2063) з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Так, законом, який підтримали 338 нардепів, передбачається, що адвокат має доступ до підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого в робочі, вихідні, святкові та неробочі дні. Водночас підзахисний має право спілкуватися з адвокатом з 8.00 до 20.00 без обмежень у часі. Відповідна норма поширюється також на засуджених, які перебувають у медичних закладах, розміщених у карцерах.

Адвоката мають допускати до підзахисного на будь-якій стадії розгляду кримінальної справи, а також виконання покарання.

Зазначається, що зустрічі засудженого та адвоката конфіденційні. При цьому відеофіксація зустрічі може здійснюватися, а аудіофіксація забороняється. Зазначається, що учасники такої зустрічі мають бути поінформовані щодо місця розташування камери.

Документ також передбачає, що адвокат має бути невідкладно допущений до особи, яка має право на захист, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7-ї години до 20-ї години без спеціального дозволу на її вимогу.

Цей законопроект Рада вперше ухвалили 19 лютого.

19 березня 2021 року Зеленський повернув документ парламенту зі своїми пропозиціями.

Так, у пропозиціях президента, зокрема йшлося, що ухваленим законом не передбачено будь-якого механізму запобігання можливим зловживанням затриманими особами своїм правом на побачення, що може негативно вплинути на стан забезпечення правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.