Раду церков обурило, що НСТУ не висвітлила ходу на захист прав дітей і сім’ї

Хода на захист сімейних цінностей пройшла в Києві 2 червня

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася з відкритим листом до голови Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ, фінансується з державного бюджету) Зураба Аласанії через відсутність в ефірі «Суспільного мовлення» інформації про ходу на захист прав дітей і сім'ї, яка відбулося 2 червня в Києві.

«Ця подія є непересічною, тому що це була чи не найбільша маніфестація за останні роки, метою якої було привернення уваги суспільства і медіа до проблематики державної сімейної політики. Однак, на жаль, жодної згадки про цю подію в телеефірі та на інших інформаційних ресурсах Суспільного мовлення не було», – йдеться в листі.

У документі наголошується, що суспільне телерадіомовлення, насамперед, має створити безпечний інформаційний простір, який буде орієнтованим на формування світогляду «з притаманними Україні і українцям цінностями родини, добра, патріотизму, служіння одне одному, розвитку сильної та здорової держави».

«Можна зрозуміти і пробачити симптоматичну “сліпоту” олігархічних ЗМІ (за одиничним винятком) щодо більш ніж десятитисячної акції небайдужих до майбутнього українських сімей і до майбутнього України віруючих людей в центрі столиці. Але таке свідоме замовчування не можна пробачити Суспільному мовнику, який закриває очі на такі громадські акції на догоду чи то тимчасовій кон'юнктурі, чи то диктату нетрадиційної меншості», – вважають у Раді церков.

Хода на захист прав дітей і сім'ї під гаслом «Щаслива сім'я – здорова Україна» пройшла у Києві в суботу, 2 червня, її ініціатором стала Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. У ній взяли участь предстоятелі українських церков та понад 10 тис. учасників, серед яких також були і священики. Схожа акція 3 червня пройшла також у Львові.