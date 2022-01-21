РАГУlive. Випуск за 21 січня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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І до наших паркулів: час підбити підсумки за тиждень. Про найфантастичніших паркулів на дорогах і трохи на тротуарах Львова дивіться у відеоверсії проекту РАГУlive.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
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