І до наших паркулів: час підбити підсумки за тиждень. Про найфантастичніших паркулів на дорогах і трохи на тротуарах Львова дивіться у відеоверсії проекту РАГУlive.

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