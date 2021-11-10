РАГУlive. Випуск за 10 листопада
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 0
0 0
До теми
Ловіть свіжу порцію добірних автохамів за версією проекту РАГУlive. Лише найяскравіші персонажі увійшли до відеоверсії.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET