Кліматичні дерева на просп. Свободи у Львові висадили у квітні 2023 року на місці рекламних щитів

Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ департаменту економічного розвитку про демонтаж рекламних конструкцій на просп. Свободи, на місці яких міська рада висадила кліматичні дерева. На момент демонтажу у ТзОВ «Еон» були дійсні дозволи на розміщення реклами, а містобудівних підстав для її демонтажу не було.

Як вказано в матеріалах справи, у квітні 2023 року Львівська міська рада у співпраці з ГО «Добро Дій» і благодійниками висадили на просп. Свободи перші у Львові кліматичні дерева – клени-явори атропурпуреа, більшість із яких придбали за гроші меценатів. Дерева висадили на місці рекламних конструкцій. Свої дії ЛМР обґрунтувала рішенням виконкому про озеленення кліматичними деревами центральної частини Львова, яке ухвалили у березні 2023 року.

Однак у 2021 році ТзОВ «Еон» за рішенням Верховного Суду продовжив дію дозвлу на розміщення рекламних щитів на просп. Свободи з 2020 до серпня 2026 року. Крім цього, рекламна компанія зауважила, що дерева висаджені з порушеннями відстаней від проїжджої частини та на місці підземних комунікацій, що суперечить правилам утримання зелених насаджень у місті. Через незаконний демонтаж рекламних щитів ТзОВ «Еон» звернулося в суд, залучивши до справи також і Львівську ОДА як відповідальний орган у випадку, якщо корені дерев розростуться і пошкодять підземні комунікації.

У суді представники департаментів економічного розвитку та містобудування, а також управління природніх ресурсів зазначили, що демонтували рекламні конструкції законно за рішенням виконкому і попереджали власників зробити це самостійно. Крім цього, відстані від інженерних мереж і дороги погодили з профільними комунальними підприємствами.

Суд встановив, що на момент демонтажу рекламних щитів був чинним дозвіл на їх розміщення, а містобудівних підстав на їх демонтаж не було, бо дозволи на висадку дерев від, наприклад, «Львівводоканалу» міська рада отримала лише в лютому 2024 року.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Ірина Чаплик позов ТзОВ «Еон» задовольнила частково. Суд визнав протиправними дії управління екології, яке визначило під місця висадки дерев місця розташування рекламних щитів. Також суд скасував наказ департаменту економічного розвитку про демонтаж рекламних конструкцій. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Еон» зареєстроване у 2001 році як рекламна компанія. Її власниками вказані Наталія Шейка та екс-депутат Львівської облради від «Фронту змін» Орест Шейка. На місцевих виборах у 2015 році він балотувався до Львівської міськради від «Блоку Петра Порошенка», однак не пройшов.

У 2016 році міська рада вже демонтовувала рекламні щити компанії «Еон» на просп. Свободи, оскільки термін дії дозволів закінчився, однак згодом фірма узаконила їх через суд.