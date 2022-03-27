Відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів РФ на територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, пише УП.

«Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться», – заявив Данілов.

Данілов переконаний, що «якщо будуть відкриватися другі фронти для Російської Федерації, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати».

«Якби і Придністров’я, і Грузія, і всі б сьогодні займалися поверненням своїх територій… Більш того, Польща поки що не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм би було чим займатися, крім того, щоб нищити наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що кілька днів тому Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення у зоні відповідальності «російської миротворчої місії» та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.

У міністерстві оборони Азербайджану своєю чергою заперечили загострення ситуації «на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент».