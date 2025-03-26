Олександ Аліксійчук є депутатом від «Слуги народу» та та членом комітету Верховної Ради з питань містобудування

Міністерство розвитку громад та територій України 14 березня виключило ТОВ «Євроекспертиза» зі списку експертних організацій, які можуть проводити експертизу будівельних проєктів. Компанія зареєстрована у Рівному й належить дружині народного депутата від «Слуги народу» Олександра Аліксійчука Катерині. Сайт «Наші гроші» повідомив, що наразі причини виключення невідомі, але СБУ розслідує ймовірні порушення в проведенні експертиз.

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Аліксійчук входить до містобудівного комітету Верховної Ради. До депутатства Аліксійчук працював у рівненських будівельних компаніях – ТОВ «Будтех-пром» і ТОВ БК «Інтер-буд».

«Євроекспертиза» не може проводити будівельні експертизи . Скриншот сайту «Наші гроші»

«Євроекспертиза» у 2023 році була лідеркою за кількістю експертиз на одного фахівця щомісячно. Всі експертизи стосувалися об’єктів високої відповідальності й були оформлені менше як за десять днів. Йдеться про споруди, порушення під час будівництва яких становить небезпеку для значної кількості людей. «Наші гроші» зазначили, що десятиденний термін є замалим, щоб провести ретельні перевірки.

У 2023 році «Євроекспертиза» належала львівському бізнесмену Костянтину Борисову та Надії Кінах й була пов'язана з ексзаступником міністра інфраструктури Василя Лозинського. Його звинувачували в отриманні 400 тис. доларів хабаря від постачальників генераторів за урядовими контрактами. Після затримання Лозинського у «Євроекспертизи» змінися власники та адреса реєстрації.

У червні 2024 року власницею «Євроекспертизи» стала Катерина Аліксійчук. Вже після цього компанія фігурувала в проєктах із завищеними цінами. Зокрема, у Кам’янському Дніпропетровської області мерія замовила реконструкцію школи за 130 млн грн із ймовірною переплатою на 18 млн грн. Через чотири дні «Євроекспертиза» надала позитивний експертний звіт. Згодом вартість закупівлі знизили на 17 млн грн, але коштом обладнання, а не будматеріалів. Водночас вартість будматеріалів залишилася такою самою попри підозри на завищення цін.

«Наші гроші», додають, що також «Євроекспертиза» перевіряла на Одещині укриття для дитсадка за 75 млн грн. Ймовірна переплата за арматуру, бетон і пісок становить 8 млн грн. Крім цього, компанія проводила експертизу будівництва за 167 млн грн дитсадка у Білій Церкві. Переплата за роботу могла становити приблизно 5 млн грн.