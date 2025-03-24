47-річний Олександр Горобець є депутатом від «Слуги народу»

Депутат від «Слуги народу» Олександр Горобець програв суд щодо захисту честі й гідності громадській активістці та голові ініціативи «Голка» Ірині Федорів, яка опублікувала в «Українській правді» колонку про роль політиків у дерибані Біличанського лісу. Горобець вважає, що щодо нього не можна використовувати слово «мародер». Нардеп вимагав 2 грн моральної шкоди й спростування інформації. Київський апеляційний суд 21 березня відмовився задовольнити позовні вимоги Олександра Горобця.

Зазначимо, що блог Ірини Федорів під назвою «Нардеп-мародер Горобець вирішив судитися з Офісом президента» опублікували на «Українській правді». У тексті Федорів розповідає про депутата Олександра Горобця і його роль у дерибані Біличанського лісу, на якому розташувалась лінія оборони Києва на початку 2022 року. Авторка звинувачує нардепа в роботі на замовлення забудовника й ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.

Депутат подав до суду на початку 2023 року й намагався довести, що він не є «мародером». Крім цього, Горобець вимагав 2 грн моральної шкоди. Він провів лінгвістичну експертизу блогу Федорів і зміг виграти в Ірпінському суді.

Колегія суддів Київського апеляційного суду вирішила, що Ірпінський суд помилявся, коли визнав, що інформація, яку оприлюднила Федорів не була оціночним судженням. Також суд вважає, що коли нардеп вимагає 2 грн моральної компенсації, то це свідчить, що насправді моральної шкоди не було.

«Позовні вимоги Горобця Олександра до Федорів Ірини, товариства "УП Медіа" про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування, визнання висловлювання думки такою, що вжита в грубій, принизливій та непристойній формі, стягнення моральної шкоди – залишити без задоволення», – йдеться у рішенні суду.

За рішенням суду, Горобець має сплатити 20 тис. грн судових витрат на користь Ірини Федорів та «Української правди». Інтереси ЗМІ у суді представляв адвокат Юрій Мельник, який співпрацює з Bihus.Info.

Ірина Федорів розповіла, що перед тим, як подати до суду, Олександр Горобець звернувся до Комісії з журналістської етики, яка рекомендувала «Українській правді» обмежити доступ до публікації.

«Дії нардепа і тиск на ЗМІ – мене не дивують. Це класика в усі часи. Більше мене дивує, що перед тим, як подати до суду народний депутат звернувся до Комісії журналістської етики й там провели засідання втемну – мене не інформували. Мене не лише там визнали порушницею, так ще й рекомендували "Українській правді" обмежити доступ до мого блогу про Горобця. Це в рішенні Комісія написала чорним по білому. Коментар щодо цього вони у мене не брали. Ті, хто говорять про стандарти, мають розуміти, що питати другу сторону – от це і є стандарт», – наголосила Федорів.

Вона зазначила, що Біличанський ліс зараз опинився під загрозою знищення через законопроєкт №12089, який нівелює претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо їх відчужили в держави більш як 10 років тому. На сайті Офісу президента опублікували петицію, яка закликає Володимира Зеленського ветувати закон.