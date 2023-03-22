Усю підроблену продукцію передали на експертизу

Поліція затримала родину з Чернівців, яку підозрюють у масштабній підробці алкоголю та кави відомих марок. 50-річний місцевий мешканець з двома синами облаштували підпільний цех у гаражі, де виготовляли фальсифіковані товари. Продавали підроблені товари через місцеві магазини та ринки. Під час обшуків у родини вилучили підроблену продукцію на понад 1 млн грн.

Як у середу, 22 березня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, підпільний цех діяв у гаражі, де родина з Чернівців незаконно виготовляла алкогольні напої елітних марок. На готову продукцію порушники наклеювали підроблені акцизні марки, продавали алкоголь через магазини та місцеві ринки. До підпільного виробництва причетні 50-річний мешканець Чернівців та двоє його синів віком 22 і 28 років.

«Під час обшуків за місцями проживання чоловіків, в орендованих гаражах та автомобілях, якими розвозили підроблені товари, правоохоронці виявили та вилучили бочки із спиртовмісною сумішшю загальним об’ємом 800 літрів, майже 7000 пляшок з алкогольними напоями, 70 тетрапакетів з спиртовмісною рідиною, станки для пакування та ламінування товарів, етикетки, корки та інше», – йдеться у повідомленні поліції.

Крім виробництва фальсифікованого алкоголю, чоловіки підробляли каву відомих брендів. В одному із гаражів правоохоронці виявили 215 кг розчинної кави різних виробників, порожні упакування для кави та станок для зварювання пакетів. Вартість усієї вилученої продукції становить понад 1 млн грн.

Підроблені продукти направили на експертизу, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) ККУ. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до діяльності підпільного цеху.