Росіяни спробують використати аномально посушливі весняні умови і нестачу української техніки до прибуття обіцяної західної допомоги

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування, найімовірніше, активізує поточні наступальні операції, а також ракетні удари та удари безпілотників по Україні у найближчі тижні. Про це йдеться у новому зведенні ISW, опублікованому 21 квітня.

За спостереженнями ISW, росіяни спробують використати аномально посушливі весняні умови і нестачу української техніки до прибуття обіцяної західної допомоги.

Російські сили також намагатимуться використати недоліки протиповітряної оборони України у спробі зруйнувати українську енергосистему та завдати довгострокової шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу.

Аналітики стверджують, що російські війська, ймовірно, також вирішать скористатися слабкістю української ППО вздовж фронту та активізувати удари бомбами, в надії завдати великої шкоди українським оборонним позиціям, перш ніж для російської авіації стане більш ризиковано завдавати цих ударів на тлі покращеної української ППО.

Росія розраховує на те, що ракетні удари та удари безпілотників змусять Україну боротися з гуманітарною кризою поряд з оборонними операціями, що продовжуються.

Аналітики зазначають, що Сили оборони України можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт. Водночас ЗСУ, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої допомоги від США.

Фахівці вказують, російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні 6 місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.

Нагадаємо, що напередодні Палата представників США схвалила законопроект щодо виділення допомоги на безпеку України на суму близько 61 млрд доларів.