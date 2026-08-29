Унаслідок пожежі згоріли п’ять фур із зерном

У ніч на суботу, 29 серпня, російські війська атакували Україну. Під ударом, зокрема, були Київ та Одеська область. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше п’ятеро постраждали.

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни масовано атакували південь регіону. Через атаку одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Також унаслідок удару спалахнули пожежі. Вогонь повністю знищив п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три – зазнали пошкоджень. Рятувальники ліквідували займання.

Наслідки атаки РФ на Одеську область 29 серпня (Фото ДСНС)

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Наразі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля у приватному секторі Святошинського району, повідомили в ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київ 29 серпня (Фото ДСНС)

Двоє мешканців приватного будинку звернулися по медичну допомогу. Медики оглянули їх та надали необхідну допомогу на місці.

Окрім того, рятувальники допомогли жінці, яку заблокувало в помешканні через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію.

Результати роботи ППО

У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. З 18:00 28 серпня ворог випустив протикорабельну ракету «Онікс», балістичну ракету «Іскандер-М», а також 267 дронів різних типів.

Російські окупанти запустили БпЛА типу «шахед», зокрема реактивні, «Гербера», S8000 «Бандероль» та дрони-імітатори «Пародія».

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 233 ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та в центральних областях.

Водночас є влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих цілей. Окрім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Станом на 08:30 атака ще тривала – у повітряному просторі України фіксували кілька російських дронів.