Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що зрадники України намагаються втілити так званий «корейський варіант»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія буде робити для України план «Б», за яким нібито стоїть кум російського президента Владіміра Путіна, колишній народний депутат України Віктор Медведчук. Про це він заявив в коментарі українській службі ВВС.

«У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий «корейський варіант». Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план «Б», коли будуть робити так звану «другу Україну». Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник», – заявив він.

На його думку, Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть «давати пропозицію про створення двох країн». Водночас Данілов не назвав конкретних прізвищ, але натякнув, що йдеться про чинних депутатів фракції ОПЗЖ.

За його словами, мета ж Росії найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

«В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні», – переконаний Данілов.

Наразі російська сторона, Медведчук чи ОПЗЖ не реагували на цю заяву секретаря РНБО.