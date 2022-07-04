Кримчан відправляють воювати проти України

Представництво президента в АР Крим попереджає, що російські окупанти готують масову мобілізацію на окупованому півострові. Там закликали українців саботувати таке рішення. Про це пише представництво на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що днями на сайті так званого очільника Криму зʼявився «указ» про створення комісії з мобілізації людей на півострові, затверджено положення про неї та доручено створити в «муніципальних районах та міських округах» відповідні комісії нижчого рівня.

«Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать, що Російська Федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу», – наголосили у представництві президента в АР Крим.

Там нагадали, що призов людей на окупованій території є порушенням норм міжнародного права, тому закликали українців саботувати таке рішення та зробити все можливе, щоб уникнути мобілізації.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом до лікарень цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених російських військових.