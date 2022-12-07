Єнс Столтенберґ заявив, що навіть після війни відносини з Росією не нормалізуються

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія намагається організувати перерву у бойових діях, а потім розпочати новий великий наступ. Про це він повідомив 7 грудня, передає Financial Times.

Під час свого виступу генсек Північноатлантичного альянсу закликав союзників продовжити постачання зброї Україні та попередив, що Росія хоче організувати перерву у бойових діях, зібрати сили, щоб підготуватися до нового наступу.

«Те, що ми бачимо зараз, – Росія насправді намагається спробувати якось "заморозити" цю війну, принаймні на короткий період часу, щоб вони могли перегрупуватися і відновитися, а наступної весни спробувати розпочати великий наступ», – сказав він.

Він додав, що закінчення війни не призведе до нормалізації відносин із Росією, зазначивши, що до повномасштабного вторгнення НАТО намагалося взаємодіяти з Росією, аби уникнути великої війни. Однак рішення РФ про вторгнення в Україну матиме довгострокові наслідки, тож він закликав Північноатлантичний альянс інвестувати в оборону.