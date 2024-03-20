Супутниковий знімок України, на якому видно лінію фронту

Міністерство оборони України готує механізм обмеження розвідувальних дій Росії з космосу. Механізм протидії запровадять на тлі того, що Росія, імовірно, купує супутникові знімки територій України через посередників. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі американському виданню The Atlantic.

У середу, 20 березня, Міноборони підтвердило, що Україна готує механізм для обмеження космічних можливостей російської розвідки. У прес-службі МО зазначили, що деякі супутники можуть допомагати росіянам обстрілювати Україну.

«З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад сотню “збігів”, коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а за кілька днів (іноді тижнів) це місце обстрілювала РФ. Після цього супутник знову прямував на місце для фіксування масштабів обстрілу», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Міністерство уточнило, що такі випадки можуть бути свідченнями того, що окупанти купують супутникові знімки різних об’єктів в Україні через компанії-посередники.

За словами Катерини Черногоренко, для регулярних атак на Україну росіяни використовують супутникові дані. Попри те, що через санкції Заходу космічні розвідувальні спроможності Росії знижуються, вона може використовувати додаткові шляхи.

«Наші експерти припускають, що через це ворог шукає додаткові можливості і, ймовірно, купує космічні знімки через треті компанії – зокрема, через західні. У цьому контексті одним із рішень може бути обмежити супутникову зйомку над Україною. Ми готові запропонувати механізм, що не вплине на розвиток ринку і стане вирішенням цієї ситуації», – повідомила заступниця міністра.

Так, Міноборони наразі працює над дієвими механізмами для припинення такої передачі даних. Конкретні кроки щодо розв’язання цієї проблеми оприлюднять пізніше, повідомили у прес-службі міністерства.