Росія може використати проти України майже 300 бойових літаків, – ГУР
Російська окупаційна армія станом на сьогодні може використовувати проти України майже триста бойових літаків. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому 23 лютого.
«Багато (літаків має РФ – ред.). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків», – сказав він.
За словами Скібіцького, літаки F-16, які незабаром будуть передані Україні, – це один із засобів, який дасть змогу знищувати російську авіацію, яку застосовують для завдання ударів по Україні. За його словами, росіяни для себе поставили завдання знищити і українську авіацію, й інфраструктуру.
Зокрема, за його словами, саме тому окупанти впродовж трьох днів атакував балістичними ракетами аеродром Канатове неподалік Кропивницького. Це зроблено з метою не дати нам змогу розмістити там українську авіацію. На думку, заступника начальника Головного управління розвідки, росіяни «дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну».
Скібіцький також нагадав про недавнє збиття українськими військовими російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
«Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині – з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити», – розповів він.
До слова, російська авіація лише за останні п'ять днів втратила сім бойових літаків – п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 та два винищувачі Су-35. У грошовому еквіваленті розмір втрат становить щонайменше 450 млн доларів.
За даними Генштабу, станом на 23 лютого від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 339 літаків.