Українські військові ефективно знищують російську авіацію

Російська окупаційна армія станом на сьогодні може використовувати проти України майже триста бойових літаків. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому 23 лютого.

«Багато (літаків має РФ – ред.). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків», – сказав він.

За словами Скібіцького, літаки F-16, які незабаром будуть передані Україні, – це один із засобів, який дасть змогу знищувати російську авіацію, яку застосовують для завдання ударів по Україні. За його словами, росіяни для себе поставили завдання знищити і українську авіацію, й інфраструктуру.

Зокрема, за його словами, саме тому окупанти впродовж трьох днів атакував балістичними ракетами аеродром Канатове неподалік Кропивницького. Це зроблено з метою не дати нам змогу розмістити там українську авіацію. На думку, заступника начальника Головного управління розвідки, росіяни «дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну».

Скібіцький також нагадав про недавнє збиття українськими військовими російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

«Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині – з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити», – розповів він.

До слова, російська авіація лише за останні п'ять днів втратила сім бойових літаків – п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 та два винищувачі Су-35. У грошовому еквіваленті розмір втрат становить щонайменше 450 млн доларів.

За даними Генштабу, станом на 23 лютого від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 339 літаків.