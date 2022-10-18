Росія зобов'язана завчасно повідомляти про такі пуски ракет, однак цьогоріч цього наразі не зробила

Росія ймовірно, проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил «Гром». Водночас попри існуючі міжнародні домовленості російське військове командування не попередило міжнародну спільноту про навчання своїх ядерних сил, пише Reuters з посиланням на високопоставленого військового представника США.

«США заявляють, що Росія, ймовірно, проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил «Гром», можливо, вже за кілька днів», – йдеться у повідомленні.

Представники США запевняють, що згідно з новим договором про стратегічні і наступальні озброєння, Росія зобов'язана завчасно повідомляти про такі пуски ракет, однак цьогоріч цього наразі не зробила.

На думку фахівців, навчання є ще одним викликом для Сполучених Штатів та їхніх союзників, оскільки президент Росії Владімір Путін відкрито погрожує використати ядерну зброю «для захисту Росії від її невдалого вторгнення в Україну».

Водночас західні посадовці впевнені, що можуть помітити різницю між російськими навчаннями та будь-якими кроками Путіна, спрямованими на виконання своїх погроз.

До слова, у понеділок, 17 жовтня НАТО розпочало навчання із ядерного стримування в Європі Steadfast Noon. У навчаннях візьмуть участь 60 літаків з 14 країн. В Альянсі підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі, повідомляє «Голос Америки».

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці вересня Путін вказав, що може «вжити всіх заходів» для захисту територій, які Росія намагається анексувати, а заступник секретаря Радбезу Росії Дмітрій Медведєв заявив, що Росія «має право» використати ядерну зброю проти України. Речник Кремля Дмітрій Пєсков раніше заявляв, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до «доктрини» - «у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави». На Заході такі заяви розцінили як «бряцання ядерною зброєю».

Попри заяви Путіна у Білому домі не бачать «жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю». А високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена.