Російські окупанти вирішили перевезти до Криму важку військову техніку. Про це повідомляє проект «Крим.Реалії».

Ешелон помітили на залізничній станції Тамань, що біля в'їзду на Керченський міст з боку Росії. Очевидці помітили на залізничних платформах інженерно-саперні машини, зокрема інженерну машину розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55, 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 «Мста-С» та 122-мм полкові самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика».

Також в ешелоні є танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, зокрема, і на базі ракетних тягачів. У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

В Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой России. Состав заметили на железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России. Видео прислали нам читателиhttps://t.co/cL6IA2NutL pic.twitter.com/NZ6piKqjhv — Крым.Реалии (@krymrealii) August 27, 2022

Раніше повідомлялось, що навколо кордонів України розміщуються понад 400 російських бойових літаків та 360 російських гелікоптерів, з яких понад 150 ударних.