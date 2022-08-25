За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія зосередила 360 гелікоптерів, 150 з них - ударні

Навколо кордонів України розміщуються понад 400 російських бойових літаків та 360 російських гелікоптерів, з яких понад 150 ударних. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише «Радіо Свобода».

За його словами, впродовж 24 серпня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два вертольоти Ка-52 РФ, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня держави-терориста Росії.

«Наша ударна авіація під прикриттям винищувачів також працювала на певних напрямках, працювала по танкових колонах, по батареях реактивних систем залпового вогню, по броньованій техніці, по живій силі противника. Також уражено декілька переправ та пункти постачання паливно-мастильних матеріалів», – зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні, у День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу. Про це свідчать дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряної тривоги в Україні.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські військові у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України.