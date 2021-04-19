У 2014 році група російських спецпризначенців зробила вилазку на територію Херсонської області і спробували захопити батарею реактивних систем залпового вогню «Смерч». Про це колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Віктор Муженко розповів проекту «Крим.Реалії».

«Було перше бойове зіткнення із застосуванням зброї стрілецької. Це в районі позиційного району батареї реактивної "Смерч", яка була в розпорядженні командування оперативно-мобільного угруповання "Полісся". [...] Була спроба групи російського спецназу захопити саме цю батарею. А вона прикривалася спецназом 8-го полку спецпризначення. Це було перше зіткнення зі зброєю. Без втрат із нашої сторони, з російської не знаємо, там нікого потім не знайшли», ‒ розповів він.

За словами українського генерала, ця батарея могла «накрити» кримське місто Джанкой, на аеродромі якого була тоді база росіян.

«Там були їхні вертольоти, особовий склад. На мене виходив генерал Куцин і сказав, що він мав розмову з генералом Герасимовим, і той просив, щоб ми відвели наші реактивні системи, цю батарею з того району. Що може бути якась помилка і може бути нанесений удар по Джанкою ... Спеціально ці позиції були визначені, щоб діставали до Джанкою у випадку якихось рухів, щоб ми могли накрити ударом реактивної системи "Смерч" зосередження росіян в районі Джанкою», – пояснив Муженко.

Нагадаємо, що за словами генерал-майорки Служби безпеки України Юлії Лапутіної, українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії тривалий час до початку агресії.

За словами міністерки, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства і Віктора Ющенка, і Віктора Януковича.