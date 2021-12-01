Російська армія розпочала зимові військові навчання у прикордонних зі Україною регіонах, а також в окупованому Криму. За повідомленнями Міноборони РФ, у цих навчаннях візьмуть участь понад 10 тис. російських військових.

Зазначено, що військові маневри розпочалися 1 грудня. Вони мають пройти на тридцяти полігонах Південного військового округу, зокрема і на тих, що межуть зі східними регіонами України, а також у республіках Північного Кавказу, на військових базах у Закавказзі та в окупованому Криму.

У навчаннях, як повідомляє прес-служба Міноборони РФ. візьмуть участь понад 10 тис. військовослужбовців із мотострілецьких підрозділів.

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.