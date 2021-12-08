МЗС Росії не проти приєднання США до переговорів у «нормандському форматі» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив директор європейського департаменту МЗС РФ Олег Красницький, передає «РІА».

За його словами, для участі представників Сполучених Штатів «протипоказань немає».

«Це питання постійно звучить, загалом протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато у врегулюванні українського конфлікту», – сказав представник Росії.

Зазначимо, що така заява прозвучала після переговорів президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена.

Раніше Росія то виступала проти участі США в переговорах, то просто ставила для цього нереалістичні умови.

У тому ж міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що політика США щодо України «робить неможливим участь Штатів у норманському форматі».