Незважаючи на санкції США проти російської стрілецької зброї, постачання патронів із Росії до Штатів побили рекорд – за 10 місяців 2021 року американські компанії ввезли російських набоїв на 157,9 млн доларів, пише російська агенція РБК з посиланням на зовнішньоторговельні дані Бюро переписів США.

Як йдеться в публікації, попередній рекорд було зафіксовано у 2016 році (148 млн доларів за весь рік). Його було побито завдяки поставкам у жовтні 2021 року на 15,4 млн доларів.

У вересні російські патронні заводи зіткнулися з ризиком втрати найбільшого для них – американського – ринку збуту після додаткових американських санкцій через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції оголосили 10 серпня, вони набули чинності 7 вересня. Вони обмежують «постійний імпорт» у США стрілецької зброї та боєприпасів до неї з Росії через відмову у наданні американським імпортерам нових ліцензій на ввезення цієї продукції. Після кожного року вони можуть бути скасовані, але для цього потрібно, щоб президент США формально запевнив конгрес у тому, що Росія відмовилася від використання хімзброї та згодна відшкодувати збитки Навальному. У зв’язку з цим, РБК зазначає, що американські імпортери мали теоретичну можливість встигнути оформити свіжі дозволи на імпорт у проміжок між оголошенням і введенням санкцій, які діятимуть два роки – до осені 2023 року.

За даними ООН, понад 94% усіх російських патронів, що йдуть на експорт, йдуть у США. З початку 1990-х, згідно з відкритими митними даними США, Росія поставила в Сполучені Штати патронів до вогнепальної зброї на загальну суму близько $1,7 млрд.

Російські патрони забезпечують близько 22% всього імпорту патронів у країну та близько 4% всього американського ринку вогнепальних боєприпасів з урахуванням власного виробництва, яке оцінюється приблизно у 9,7 млрд. патронів.

Російські патрони затребувані в США через те, що вони, як правило, дешевші за американські аналоги.