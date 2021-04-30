Перспективи вирішення конфлікту на сході України у короткотерміновій перспективі є тьмяними, а присутність російських військ у Криму продовжує зростати. Про це заявив очільник Розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє.

Коментуючи характер військової присутності Росії поблизу кордонів України раніше цього місяця, Беррьє заявив, що імовірно дії Росії були «частиною триваючої кампанії примусити Україну поступитись вимогам Кремля».

«На Кримському півострові, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу, бути здатною до проекції військової сили у регіон, та заявити про її рішучість утримувати півострів», – також заявив очільник розвідувального управління

У своїх свідченнях перед Комітетом Сенату США зі збройних сил Беррьє назвав збройні сили Росії «екзистенційною загрозою для США».

«Росіяни мають здатність, що зростає, здійснювати проекцію сили за допомогою точних крилатих ракет високої дальності, а її військові лідери Росії включать уроки участь Росії у Сирії», – наводить слова Беррьє Селдін.

Окрім того, розвідка вважає, що присутність очолюваних Росією військ у східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля навіть якщо Москва вирішить здійснити деескалацію своєї конвенційної військової поведінки.

Хоча напередодні військове командування Росії стверджує, що Крим залишили три десантні дивізії. Росіяни переконують, що особовий склад 7-ї, 76-ї та 98-ї дивізій, залучених до раптової перевірки на полігонах Південного військового округу в Республіці Крим, зосереджений у пунктах постійної дислокації. Перевезення їхнього озброєння, військової і спеціальної техніки військовими залізничними ешелонами буде завершено до 12 травня