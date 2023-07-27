На південних напрямках фронту України Росія посилює своє технічне забезпечення. Зокрема йдеться про підсилення повітряних сил РФ на Півдні новими вертольотами Ка-52 «Алігатор», повідомили у прес-службі міноборони Великої Британії у четвер, 27 липня.

За даними британської розвідки, ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення змогли знищити приблизно 40 вертольотів такої моделі. Ударні гелікоптери вартістю приблизно 16 млн доларів кожен спричинили значні руйнування та втрати для України, йдеться у повідомленні міноборони Британії.

«В останні місяці Росія, найімовірніше, посилила свої сили на півдні принаймні невеликою кількістю абсолютно нових Ка-52М – сильно модифікованих вертольотів, які були розроблені з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії», – повідомили у прес-службі міноборони Британії.

За даними британської розвідки, про використання таких гелікоптерів свідчать світлини російських окупантів поруч із Ка-52М, які дякують за підтримку росіян. Водночас фотодоказ британська розвідка не оприлюднила. За даними Defence Express, Ка-52М має оновлену прицільну систему ГОЕС-451М, нову бортову систему зв’язку БКС-50М та оновлену систему управління вогнем СУО-806ПМ.

Окрім модифікованих гелікоптерів окупанти покращують старіші моделі. Йдеться про інтеграцію у систему Ка-52 протитанкової ракети LMUR, встановленої у Ка-52М. Дальність ураження такої ракети сягає приблизно 15 км. Ракети росіяни використовують на територіях, розташованих поза межею досяжності української ППО.

Зазначимо, 25 липня у прес-службі Генштабу повідомили, що збили черговий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Його знищили приблизно о 8 годині ранку розрахунком ПЗРК 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. За даними Генштабу, пілот вертольота загинув. Після збиття Ка-52, у російських пропагандистських каналах почала з'являтися інформація про нібито загибель полковника ПКС РФ Віталія Табачнікова. Водночас офіційних коментарів від російського та українського командування щодо смерті пілота не було.