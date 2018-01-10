Росія розмістить в окупованому Криму нові ЗРК С-400 для «захисту від України»

Російська армія розмістить в Севастополі нові зенітно-ракетні комплекси С-400

В окупованому Росією Криму розгорнуть нові системи С-400 для «захисту від повітряних загроз з боку України». Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом, інформує РІА «Новости» з посиланням на джерела у силових структурах окупантів на півострові.

«Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і за необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що становлять загрозу для Криму», – повідомив співрозмовник агентства.

Крім цього, окупанти заявили, що в Криму формується ешелонована система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет.

Слід зауважити, що навесні 2017 року перший дивізіон С-400 було розгорнуто в районі Феодосії.

ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км – балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.