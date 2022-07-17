Лише у Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів

В Росії розширюють масштаби військового вишколу для дітей. Зокрема, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько тисячі юнармійських класів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Зазначається, що випускників курсів схиляють до підписання контракту із ЗС Росії.

У ГУР наголошують, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території.

Раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що Росія використовує різні способи рекрутування на війну з Україною. Серед них – приватні військові компанії та «патріотичні батальйони».

Як інформував ZAXID.NET, у Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тис. «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас.