Вранці 29 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харківщині

Російські військові 29 серпня вдарили балістичною ракетою «Іскандер» по місцю проведення забігу у пам’ять про загиблих Героїв України на Харківщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Про це 30 серпня повідомила поліція Харківської області.

29 серпня у селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», організований Наталинською сільською військовою адміністрацією.

Близько 09:30 російські військові завдали ракетного удару по території, де проходив захід. Загинув поліцейський, постраждали 42-річний чоловік і 43-річна жінка. Пошкоджено гаражі, складські приміщення та автомобіль.

Водночас у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що під час забігу на Харківщині загинули троє людей.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Слідство перевірятиме дії посадовців військової адміністрації, які організували захід.

«Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей», – ідеться в повідомленні.

Поліція Харківщини повідомила, що під час ворожого обстрілу Наталиного загинув старший лейтенант поліції, поліцейський офіцер громади сектору превенції Берестинського РВП Олексій Загваздін. Йому був 31 рік. У нього залишилися дружина, мати та сестра.

Олексій Загваздін загинув під час виконання службових обов’язків

Нагадаємо, угруповання військ «Схід» повідомляло, що 1 листопада 2025 року внаслідок російського удару по Дніпропетровщині загинули та були поранені військовослужбовці 30-го корпусу морської піхоти ВМС України. За даними медіа, удар стався під час шикування військових для нагородження.