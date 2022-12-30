Супутникові знімки з авіабази «Енгельс»

Судячи з супутникових знімків, РФ ще більше знизила присутність і активність військових літаків авіабазі «Енгельс» після ударів 29 грудня. Про це повідомляє The War Zone.

Авіабаза «Енгельс» 29 грудня була атакована безпілотником втретє за цей місяць і вдруге за цей тиждень.

Проте супутникові знімки, отримані The War Zone в четвер, не показують явних пошкоджень бази, яка є домом для 22-ї дивізії важкої бомбардувальної авіації, яка експлуатує одну ескадрилью винищувачів Ту-95 і іншу ескадрилью надзвукових бомбардувальників Ту-160.

Хоча обидва типи літаків Росія використовує у війні в Україні, особливо в останні місяці для ударів по енергетичній інфраструктурі.

Нові супутникові знімки авіабази Енгельс, розташованої в глибині Росії, від 29 грудня показують, що неодноразові спроби України завдати удару по авіабазі, а також прихід холодних погодних умов, схоже, призвели до значного зниження активності – там присутні лише 11 бомбардувальників, у порівнянні зі звичними 18-20.

Також нещодавній снігопад в Енгельсі також свідчить про бездіяльність деяких літаків. У той час як п'ять Ту-95 помітно очищені від льоду і припарковані на розчищених перонах і руліжних доріжках, чотири інших залишаються вкритими снігом.