У четвер, 30 листопада, Верховний суд Росії на закритому судовому засіданні визнав рух ЛГБТ «міжнародною екстремістською організацією» та заборонила його діяльність на своїй території. Відтепер за участь чи фінансування ЛГБТ-організацій росіяни можуть отримати кримінальне покарання, повідомили російські пропагандистські медіа.

Російське міністерство юстиції виявило у діяльності ЛГБТ-руху на території Росії «ознаки і прояви екстремістської спрямованості». Зокрема росіяни заявили про нібито збурення соціальної та релігійної ворожнечі.

Водночас заступник міністра юстиції Росії Андрій Логінов заявив, що представників ЛГБТ в Росії нібито не переслідують, якщо вони не «пропагують» свій спосіб життя. на думку російського посадовця, ЛГБТ-спільнота суперечить «традиційним цінностям», а також нібито поширює привабливість свого способу життя для молодого покоління.

Судове засідання щодо цього рішення проходило у закритому форматі, журналістів не допустили до зали суду. За рішенням суду, відтепер за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг та за поширення інформації про ЛГБТ-рух у ЗМІ та соцмережах можна отримати підозру та потрапити у колонію на строк до 10 років.

Зазначимо, міжнародної організації ЛГБТ не існує, тож росіяни зможуть притягувати до відповідальності представників ЛГБТ-спільноти за будь-що. З 30 листопада публічний ЛГБТ-активізм у Росії та відкрита сексуальна орієнтація можуть розглядатися як участь у «екстремістській організації».