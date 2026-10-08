У зоні відповідальності «Азову» було знешкоджено понад тисячу росіян

Українські військові за останні три доби завдали російським силам значних втрат на фронті. У зоні відповідальності угруповання військ «Азов» було знешкоджено понад тисячу російських військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 8 жовтня.

За даними Генштабу, із понад тисячі знешкоджених російських військових 702 були ліквідовані. У відомстві зазначають, що на цій ділянці фронту протягом останнього часу фіксують одні з найвищих добових показників втрат російської армії.

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У Генштабі називають цей результат одним із прикладів підвищення ефективності бойової роботи Сил оборони України.

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«Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу», – наголосили у дописі.

Також у відомстві повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, втрати російської армії в живій силі, за даними української сторони, сягнули 1 547 780 військових.

Нагадаємо, 22 липня російські війська здійснили один із найбільших механізованих штурмів, залучивши десятки одиниць броньованої та легкої техніки, а також безпілотники. Спробу наступу зірвали бійці 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» разом із суміжними підрозділами Сил оборони.