Росія за три дні зазнала рекордних втрат у зоні відповідальності «Азову»
З понад тисячі знешкоджених російських військових 702 були ліквідовані
Українські військові за останні три доби завдали російським силам значних втрат на фронті. У зоні відповідальності угруповання військ «Азов» було знешкоджено понад тисячу російських військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 8 жовтня.
За даними Генштабу, із понад тисячі знешкоджених російських військових 702 були ліквідовані. У відомстві зазначають, що на цій ділянці фронту протягом останнього часу фіксують одні з найвищих добових показників втрат російської армії.
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У Генштабі називають цей результат одним із прикладів підвищення ефективності бойової роботи Сил оборони України.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу», – наголосили у дописі.
Також у відомстві повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, втрати російської армії в живій силі, за даними української сторони, сягнули 1 547 780 військових.
Нагадаємо, 22 липня російські війська здійснили один із найбільших механізованих штурмів, залучивши десятки одиниць броньованої та легкої техніки, а також безпілотники. Спробу наступу зірвали бійці 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» разом із суміжними підрозділами Сил оборони.