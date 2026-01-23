РФ обманом вербує людей для продовження війни проти України

У російських онлайн-сервісах із пошуку роботи з’явилися вакансії охоронців на так звану «Луганську АЕС», якої насправді не існує. Кандидатам обіцяють високу заробітну плату та великі одноразові виплати. Про це повідомив Центр протидії дезінформації 22 січня.

У вакансії вказано, що робота начебто підходить для студентів, пенсіонерів, людей старше 45 років та тих, у кого проблеми зі здоров’ям.

«Такі вакансії навмисно подаються як цивільна робота й орієнтовані на максимально широке коло осіб. Під час спілкування із роботодавцями з’ясовується, що йдеться не про охорону об’єктів, а про контрактну службу з направленням “туди, куди накаже держава”, включно з окупованими територіями та зонами бойових дій», – пише ЦПД.

Росіяни використовують посилання на секретність обʼєкта для приховування реальних умов служби.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що цей випадок є прикладом відвертого шахрайства у вербувальних схемах Росії з метою продовження війни проти України. Людей заманюють обіцянками роботи на вигаданому об’єкті, а натомість відправляючи на фронт. Використання назви «АЕС» має створити ілюзію «мирної» та нібито безпечної роботи на стратегічному об’єкті.