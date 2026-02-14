Ракета «Фламінго» розроблена українською компанією Fire Point спільно з британською Milanion Group

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, повідомив, що російські війська нещодавно атакували виробництво ракет «Фламінго». Попри це, знищену виробничу лінію вже відновили.

Зеленський зазначив, що наразі Україна має обмежену кількість ракет «Фламінго», проте завдані удари дали результат. Зокрема, нещодавно був успішно атакований російський об’єкт у районі «Орєшніка».

«Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходиться система “Орєшнік”. Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали», – заявив він.

Президент підкреслив важливість нарощування виробництва ракет та зауважив, що нещодавно росіянам вдалося знищити одну з виробничих ліній «Фламінго». Та її уже відновили, виробництво ракет продовжується.

«Одну велику виробничу лінію було знищено ракетним ударом, але її вже перемістили і відновили роботу», – додав Зеленський.

Ракета «Фламінго» розроблена українською компанією Fire Point спільно з британською Milanion Group. Видання Defence Express наводило її характеристики:

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 год.

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 м

Максимальна злітна вага: 6 т

Вага бойової частини: 1 т.

Нагадаємо, протягом січня Сили оборони завдали низки успішних ударів по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області Росії, звідки відбувалися пуски російської балістичної ракети «Орєшнік». Зокрема, військові обʼєкти росіян уражали далекобійними ракетами українського виробництва «Фламінго». За даними Генерального штабу, внаслідок українських атак частина будівель полігону зазнала ушкоджень різного ступеня.